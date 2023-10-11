T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/263 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersinİli, Mezitli İlçesi,MEVKİİ : Sarılar Mahallesi,

PAFTA NO :

ADA NO : 112

PARSEL NO : 5

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : AHMET IŞIK (T.C. 22504980954 ) MİRASÇILARI;

AHMET IŞIK (T.C.22477981842)

ALİ IŞIK (T.C. 22480981778 )

AYŞE BOLACALI (T.C. 38095580862)

CENNET BİR (T.C.22471982050 )

ESME KILINÇ (T.C. 23452949390 )

FATMA IŞIK (T.C.30694708142 )

HASAN IŞIK (T.C. 22483981614 )

HÜRÜ IŞIK (T.C. 22486981550 )

İBRAHİM IŞIK (T.C.22489981496 )

MÜSLÜME UÇAR (T.C. 20558045896 )

ÜMMÜ KULAKSIZ (T.C. 24088928124 )

İDARENİN ADI : MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersinİli, Mezitli İlçesi,Sarılar Mahallesi, 112 ada 5 parsel taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.10/05/2023

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