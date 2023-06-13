T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin ili, Mezitli ilçesi
MEVKİİ : Sarılar Mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO : 139
PARSEL NO : 9
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Müteveffa Celal Torun Mirasçıları;
1-Emine Torun – 31807671216
2-Mümine Kutlu – 31747673288
3-Döndü Sarı – 30871702468
4-Hülya Can – 31744673342
5-Semiha Sarı – 31804671370
6-Şule Coşkun – 31600678146
7-İsmail Torun – 31603678082
8-Hikmet Torun – 31753673050
9-Adnan Torun – 31801671434
10-Emine Uygun – 12407322630
11-Nazmi Uygun - 10856374880
Müteveffa İbrahim Torun Mirasçıları;
12-Necdet Torun – 12215325472
13-Mümine Kayalar – 31756672906
MüteveffaDurmuş Torun Mirasçıları;
14-Konca Torun – 31969665870
15-Nurside Dumlu – 37537478330
16-Aydilek Ayva –31426683980
17-Nafi Torun – 31924667390
18-Ayhan Torun – 31900668182
19-Kemal Torun – 31837670296
20-Nazife Torun - 31810671142
İDARENİN ADI : MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Mezitli ilçesi, Sarılar Mahallesi, 139 ada 9 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN01843497