T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Mersin ili, Mezitli ilçesi

MEVKİİ : Sarılar Mahallesi

PAFTA NO :

ADA NO : 139

PARSEL NO : 9

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : Müteveffa Celal Torun Mirasçıları;

1-Emine Torun – 31807671216

2-Mümine Kutlu – 31747673288

3-Döndü Sarı – 30871702468

4-Hülya Can – 31744673342

5-Semiha Sarı – 31804671370

6-Şule Coşkun – 31600678146

7-İsmail Torun – 31603678082

8-Hikmet Torun – 31753673050

9-Adnan Torun – 31801671434

10-Emine Uygun – 12407322630

11-Nazmi Uygun - 10856374880

Müteveffa İbrahim Torun Mirasçıları;

12-Necdet Torun – 12215325472

13-Mümine Kayalar – 31756672906

MüteveffaDurmuş Torun Mirasçıları;

14-Konca Torun – 31969665870

15-Nurside Dumlu – 37537478330

16-Aydilek Ayva –31426683980

17-Nafi Torun – 31924667390

18-Ayhan Torun – 31900668182

19-Kemal Torun – 31837670296

20-Nazife Torun - 31810671142

İDARENİN ADI : MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Mezitli ilçesi, Sarılar Mahallesi, 139 ada 9 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01843497