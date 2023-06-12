T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Mersin ili, Akdeniz ilçesi,

MEVKİİ :Nacarlı Mahallesi,

PAFTA NO :

ADA NO : 356 ada

PARSEL NO : 6 parsel

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ :

MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ALİ BEYBOLAT (T.C: 41080484380)

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Nacarlı Mahallesi, 356 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 01/06/2023

#ilangovtr Basın no ILN01843624