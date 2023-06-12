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T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 00:00

DOSYA NO : 2023/310 ESAS

KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER :Mersin ili, Akdeniz ilçesi,
MEVKİİ :Nacarlı Mahallesi,
PAFTA NO :
ADA NO : 356 ada
PARSEL NO : 6 parsel
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ALİ BEYBOLAT (T.C: 41080484380)
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin ili, Akdeniz ilçesi, Nacarlı Mahallesi, 356 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 01/06/2023

#ilangovtr Basın no ILN01843624

 

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