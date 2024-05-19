T.C.

MERSİN

6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.52622149-2022/821-Ceza Dava Dosyası

İLAN

SANIK : MUSTAFA UÇAR

SUÇ : Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma

SUÇ TARİHİ : 26/07/2022

ASIL KARAR TARİHİ : 26/09/2023

Mahkememizin 26/09/2023 tarih, 2022/821 esas, 2023/528 karar sayılı kararı ile sanık Mustafa Uçar hakkında Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan 5237 Sayılı TCK'nun 155/2 maddesi gereğince 10 AY hapis ve80 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına ve verilen hapis cezanın TCK 51/1 maddesi gereğince ertelenmesine (1 yıl süre ile denetim altında bulundurulmasına)karar verildiği, gerekçeli kararın tebliği gerektiği,

Sanık Mustafa UÇAR'ın adreslerinin ve elektronik tebligat adresinin bulunmadığı, adresinin tespit edilememiş olup meçhul olması nedeniyle gerekçeli kararın ilanen tebligat yapılmak suretiyle tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 günlük süre içerisinde, mahkememiz kararına karşı Mahkememize ya da Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile veya bizzat mahkeme Hakimine onaylattırılmak koşulu ile tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceği ilanen tebliğ olunur.13.03.2024

#ilangovtr Basın no ILN02034743