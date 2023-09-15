T.C. MERSİN 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.74014341-2014/132-Ceza Dava Dosyası 11.09.2023

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda mahkememizin 23/11/2022 tarih ve 2014/132 esas, 2022/429 karar sayılı ilamı ile sanıklar Şükrücan Tatlı ve suç arkadaşları hakkında mahkememize açılan kamu davasının sonunda, sanık Şükrücan Tatlı hakkında bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçundan dört kez ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından ayrı ayrı zamanaşımı nedeniyle düşme kararının verildiği, verilen karara karşı Cumhuriyet Savcısı ve bir kısım katılanlar vekili tarafından istinaf talebinde bulunulduğu, yapılan tüm aramalara rağmen Mersin ili Tarsus ilçesi Çataklı mah/köy nüfusuna kayıtlı Kakyhan ve Hamiyet oğlu, 25.05.1975 Tarsus doğumlu sanık Şükrücan Tatlı'nın dosyada bulunan adreslerine tebligat yapılamadığı, açık adreslerinin de tespit edilemediği ve gerekçeli karar, istinaf dilekçeleri ve gerekçeli istinaf dilekçelerinin tebliğ edilemediği anlaşıldığından mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28.maddesi uyarınca yerel bir gazetede tirajı Türkiye geneli bir gazetede ve genel internet haber sitesinde ilanen tebliğine, İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, mahkememiz gerekçeli kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilip hakime onaylattırmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

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