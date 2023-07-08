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T.C. MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 00:00

TAŞINMAZ MAL SATIŞ  İLANI

 Taşınmaz Bilgileri.
  1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ: Aşağıda belirtilentaşınmazların   2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesinegöreAçık İhale Usulü ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.
 

Sıra
No		İlçe/
Mahalle		MevkiiAdaParselNİteliğiM2Muhammen
Bedel
%3 Geçici
Teminat		Şartname
Bedeli		TarihiSaati
1Menderes
 		Özdere14603Arsa315,764.420.640,00 TL132.620,00 TL2.000,00 TL19.07.202314.00
2Menderes
 		Gümüldür
Köyaltı		22744Arsa395,004.740.000,00 TL142.200,00TL2.000,00 TL19.07.202314.05
3Menderes
 		Gümüldür
Köyaltı		22765Arsa258,002.580.000,00 TL77.400,00 TL2.000,00 TL19.07.202314.10
4Menderes
 		Gümüldür
Köyaltı		227611Arsa312,003.120,000,00 TL93.600,00 TL2.000,00 TL19.07.202314.15
5Menderes
 		Gümüldür
Köyaltı		22595Kargir Ev302,003.020.000,00 TL 90.600,00TL2.000,00TL19.07.202314.20
6Menderes
 		Gümüldür
Köyaltı		225912Arsa240,002.400,000,00 TL72.000,00 TL2.000,00 TL19.07.202314.25
7Menderes
 		Gümüldür
Köyaltı		21278Arsa442,204.864,200,00 TL145.926,00 TL2.000,00 TL19.07.202314.30
8Menderes
 		Gümüldür
Köyaltı		225111Arsa172,001.720,000,00 TL51.600,00 TL2.000,00 TL19.07.202314.35
9Menderes
 		Özdere
Kurukemer		9259Arsa318,004.134,000,00 TL124.020,00 TL2.000,0019.07.202314.40
10Menderes
 		Özdere
Kurukemer		9255Arsa386,005.018.000,00 TL150.540,00TL2.000,00 TL19.07.202314.45
11Menderes
 		Özdere
Kurukemer		9253Arsa338,004.394.000,00 TL131.820,00 TL2.000,00 TL19.07.202314.50
12Menderes
 		Özdere
Kurukemer		9252Arsa327,004.251.000,00 TL127.530,00 TL2.000,00 TL19.07.202314.55
13Menderes
 		Özdere
Kurukemer		9251Arsa371,004.823.000,00 TL144.690,00 TL2.000,00 TL19.07.202315.00
14Menderes
 		Özdere
Göztepe		272Bir Katlı
Kargir Ev ve Arsa		280,003.640.000,00 TL109.200,00 TL2.000,00 TL19.07.202315.05
15Menderes
 		Özdere
Köyiçi		4144Arsa593,005.930.000,00 TL177.900,00 TL2.000,00 TL19.07.202315.10
16Menderes
 		Özdere134812Arsa318,854.782.750,00 TL143.483,00 TL2.000,00 TL19.07.202315.15
17Menderes
 		Özdere
Kurukemer		9254Arsa356,004.628.000,00 TL138.840,00 TL2.000,00 TL19.07.202315.20
18Menderes
 		Tekeli41710Arsa777,066.216.480,00 TL186.494,00 TL2.000,00 TL19.07.202315.25
19MenderesAkçaköy
Ahmet Dayı Kuyu		1453Onaltı Zeytin Ağacını Havi Tarla6.703,364.692,352,00 TL 140.771,00 TL2.000,00 TL19.07.202315.30
20MenderesAkçaköy
Ahmet Dayı Kuyu		1623Oniki Zeytin Ağacını Havi Tarla4.406,713.084.697,00 TL 92.541,00 TL2.000,00 TL19.07.202315.35

  2-İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar Menderes Belediyesi’nce  19.07.2023  tarihine tesadüf eden çarşamba günü  yukarıda  belirtilen tarih ve saatte  Menderes Belediyesi Encümen Salonunda 2886 sayılı yasanın 45.maddesine göre yapılacakAçık İhale  Usulüile satılacaktır.
 
 3-İHALE ŞARTNAMESİ: İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Menderes Belediyesi, İşletme ve  İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve  ihale şartnamesini  ücret karşılığında satın alabilirler.
 4-SON TEKLİF VERME SAATİ:18.07.2023 -Saat:17.30-Salı
 5-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:
A)Gerçek kişiler için;
1) Nüfus  cüzdanı fotokopisi
2) Noter tasdikli imza beyannamesi
3)Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekaletname ,ve imza  beyannamesi
4)Tebligat için adres beyanı
5) Geçici teminat yatırdığına dair belge
6) İkametgah sureti
7) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)
8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)
B) Tüzel kişiler için:
 1) İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)
 2)Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde)(aslı)(Ticaret ,Sanayi odası vb.)
 3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ,imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)
 4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge
 5)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(aslı veya noter onaylı)
 6) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfasıimzalanacak)
 7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak )
           Satış ihalesine teklif verecekler, en geç ihale gününden bir önceki gün olan 18.07.2023 tarihinde  saat 17.30’a kadar İzmir Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne  teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır.
          Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.
İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
         Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir .İlan Olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01855762


 

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#Basın No ILN01855762#İlangovtr