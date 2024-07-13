T.C.

MARMARİS

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

10.07.2024

Sayı : E.40844325-2019/820-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Sanık Kostiantyn SHLEİNİKOV hakkında mahkememizce 2019/820 Esas-2020/129 sayılı kararı ile, Türk Ceza Kanununun 179/2 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına hükmolunduğu sanık hakkındakihükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 Sayılı CMUK 310 Maddesi gereğincetakip eden 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunularak kararın Muğla Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne İtiraz yasa yolu açık olmak üzere itiraz hakkının olduğu, kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur

Yazı İşleri Müdürü 110923 Hakim 216572

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