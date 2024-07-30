T.C. MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

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T.C. MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
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Sayı : 2024/737 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SUPHİYE GÜLSEVER gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 26/07/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 37093978916
ADI SOYADI : SUPHİYE GÜLSEVER
BABA ADI : İBRAHİM
ANA ADI : SULTAN
DOĞUM TARİHİ : 04/02/1974
DOĞUM YERİ : MARDİN
İKAMETGAH ADRESİ : Saraçoğlu Mah. 47 Sk. No:7A Artuklu/ MARDİN
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