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T.C. MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C. MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 00:00

 

T.C. MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Sayı : 2024/737 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen SUPHİYE GÜLSEVER gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 26/07/2024

GAİP
TC KİMLİK NO : 37093978916
ADI SOYADI : SUPHİYE GÜLSEVER
BABA ADI : İBRAHİM
ANA ADI : SULTAN
DOĞUM TARİHİ : 04/02/1974
DOĞUM YERİ : MARDİN
İKAMETGAH ADRESİ : Saraçoğlu Mah. 47 Sk. No:7A Artuklu/ MARDİN

 

#ilangovtr Basın no ILN02069043

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