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T.C. MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN 

T.C. MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2024 00:00

 

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T.C. MARDİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN 

ESAS NO : 2023/11 Tereke

MURİS : SÜLEYMAN ÇOĞALA- 25676311618. 4/02/1932 doğumlu Misti ve Nureoğlu Mardin ili, Yeşilli ilçesi, Kütüklü Mahallesi nüfusuna kayıtlı

Yukarıda ismi yazılı murisin hiçbir mal varlığına rastlanamadığından İİK. 217. Maddesi gereğince terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin tatiline karar verilmiştir. İşbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde alacaklılar tarafından gideri peşin verilerek tasfiyeye ilişkin işlemlerin yürütülmesinin devamı istenmediği takdirde tasfiyenin iflas hükümlerine göre kapatılacağı ile evvelce verilen terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi kararının İ.İ.K. 254 maddesi gereğince kapatılmasına karar verilmiştir. İ.İ.K. 166. Maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01986476

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#Basın No ILN01986476#İlangovtr