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T.C. MANYAS SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

T.C. MANYAS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 00:00

 

İLAN

T.C. MANYAS SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/217 Esas
DAVACI : HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
VEKİLİ : Av. EKMEL HAYRİ ÇIRPANLI - [35542-82450-90391] UETS
MİRAS BIRAKAN : ASİYE GÜNDOĞAN

Mahkememizde görülmekte olan mirasçılık belgesi istemli davada, Manyas Yeniköy Mah. 35 Ada, 21 parsel sayılı ve 1.787,00 m² taşınmazın KAYIT MALİKİ OLARAK GÖRÜLEN “ASİYE GÜNDOĞAN” İSİMLİ KİŞİNİN MİRASÇILARINA AİT HERHANGİ BİR KAYDA VE BİLGİYE ve araştırmalar sonucunda da mirasçıları tespit edilemediğinden, Asiye GÜNDOĞAN'ın mirasçılarının ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mahkememizin 2024/217 esas sayılı dosyasına kimlik bilgileri ile müracaat etmeleri gerektiği,
Müracaat olmadığında Türk Medeni Kanunu'nun 501. Maddesi uyarınca mirasın devlete geçeceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02065799

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#Basın No ILN02065799#İlangovtr