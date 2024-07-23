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T.C. MANYAS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/320 Esas

DAVACI : EMİNE ERTÜRK -17023597936- FETHİYE MAH. AY(240) SK. NO:27 İÇ KAPI NO:18 NİLÜFER/BURSA

VEKİLİ : AV.BETÜL ÖZKAN - [16351-53442-44626] UETS

DAVALILAR : 1- FATMA KAYA Çakırca Mah. Manyas/ BALIKESİR

2- METİN KAYA Hertzstr.25 Berlin 13158 9893 BERLİN/ALMANYA vd.



Davacı vekilinin mahkememize ibraz ettiği 24/06/2022 havale tarihli dava dilekçesinde; muris Halil KAYA'nın 02/02/2004 tarihinde vefat ettiğini, muris adına kayıtlı ve tarafların paydaş oldukları taşınmazların ve ayrıca murisin hissedar olarak yer aldığı tapu kayıtları, mahkemece yapılan araştırma neticesinde tüm tapu kayıtları alındığında ortaya çıkacak olan taşınmazlar saklı kalmak üzere Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Çakırca Mah., 265 Parsel, 285 Parsel, 349 Parsel, 366 Parsel, 497 Parsel, 1300 Parsel, Süleymanlı Mah., 340 Parsel, 341 Parsel sayılı taşınmaz malların tespit edebildikleri dökümleri olduğunu, müvekkili tarafından davalı mirasçılara anlaşma teklif edilmesine ve taraflar arasında taksimi engelleyen bir durum bulunmamasına rağmen, davalıların mirasın anlaşma yolu ile taksimi hususunda anlaşamadıklarını, davalıların söz konusu davaya yönelik Çakırca Mah., 366, 497, 265, 279 parsel sayılı taşınmazları ekip biçerek kullandığını ve Çakırca Mah., 1300 parselde bulunan bahçeli kargir evde oturduklarını, müvekkilinin kendisine düşen miras payından hiçbir şekilde yarar sağlayamamış olup, yıllardır mağdur durumda olduğunu gibi nedenlerle tarafların birlikte malik oldukları taşınmazların aynen taksiminin, bunun mümkün olmaması durumunda da mirasçılar arasında aksi halde umuma açık şekilde satışa çıkarılarak ortaklığın giderilmesine karar verilmesini talep ettiği ve davalı olarak gösterildiğiniz Ortaklığın Giderilmesi davası ile ilgili olarak ;



Mahkememizce dava dilekçesi tarafınıza tebliğ edilememiş olup adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Tebligat Kanununun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tarafınıza ilanen tebligat yapılmış sayılacaktır ve HMK'nun 122 ve 127. maddeleri gereği işbu ilanın tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde HMK'nun 129. maddedeki unsurları içerir formatta dilekçe ile davaya cevaplarınızı, usulü itirazlarınızı ve delillerinizi HMK 126. maddesi gereği mahkememize ibraz etmeniz , iki haftalık süre içinde cevabın hazırlanmasının zor veya imkansız olduğu hallerde iki haftalık cevap süresi içinde müracaat halinde bir defaya mahsus bir ayı geçmemek üzere ek cevap süresi verilebileceği, HMK 122. maddenin ikinci cümlesindeki iki haftalık kesin sürede cevap ve usuli itirazlarını ibraz etmezse HMK'nun 128. maddesi gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve 131. maddesi gereği cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezse ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağınızın HMK'nun 129/2. maddesi yollaması ile 121. maddeye göre cevap dilekçesinde gösterilen ve elinizde bulunan belgelerin asılları ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın örneklerinin mahkememize verilmesi ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın yapılması ve ayrıca bildirilen delillerin toplanması için gerekli delil avansının mahkeme veznesine yatırması gerektiği, ibraz edilmeyen delillerin de ancak, HMK'nun 140/5. maddesinin ön inceleme aşamasında ibraz edilebileceği, aksi halde bu delillerden vazgeçmiş sayılacağınız,



Duruşma Günü: 20/09/2024 günü saat: 14:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02065787