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T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ 2023/3971 TLMT.

T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ 2023/3971 TLMT.
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 00:00

Örnek No:55*

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/3971 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, 2.ANAFARTALAR Mahalle/Köy, 227 Ada, 10 Parsel, 3. Kat 6 No'lu B.B. Nolu Mesken
Adresi : 2. Anafartalar Mah. Cumhuriyet Cad. No:42/6 Şehzadeler/Manisa Şehzadeler / MANİSA
Kıymeti : 2.250.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 10:07
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 10:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 10:07

23/06/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN01853359

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#Basın No ILN01853359#İlangovtr