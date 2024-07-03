T.C.MANİSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA

ve BASİT USULDE YAPILDIĞINADAİR İLAN

Dosya No: 2023/36 TEREKE

Güzelyurt Mahallesi, Parti Pehlivan Cad.No:20/16 Yunusemre/MANİSA adresinde mukim 56830053358 TC.Kimlik Nolu ERDAL TUNCA’nın mirasının, Manisa 2. Sulh Hukuk Sulh Hukuk Mahkemesinin 07/02/2024 tarih ve 2023/36 Esas, 2024/ 4 Karar sayılı Kararı ile murisin mirasçılarının reddettiklerinin tespitine, reddedilen mirasın TMK.nun. 612.Md. gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine, tasfiyenin BASİT USULDE yürütülmesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vererek tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği. İlan olunur.(İİK.166,218 md)

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