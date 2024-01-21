T.C.

MANİSA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2023/52 Ort. Gid. Satış

Davacı Cennet Sert ile davalı Fatma Uluer arasında Mahkememizde görülen Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle, 1-Manisa ili, Şehzadeler İlçesi, Sancaklı Uzunçınar Mahallesi, 158 ada, 16 parsel sayılı 2.289,84 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın yapılan kıymet takdiri gereği bilirkişi tarafından taşınmaza 3.663.744,00-TL değer biçilmiştir,2-Manisa ili, Şehzadeler İlçesi, Sancaklı Uzunçınar Mahallesi, 158 ada, 39 parsel sayılı 988,52 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın yapılan kıymet takdiri gereği bilirkişi tarafından taşınmaza 1.497.780,00-TL değer biçilmiştir,

Mirasçılardan Emin ve Ümmü'den olma, 01/07/1930 doğumlu, 31684893732 T.C. Kimlik numaralıFatma ULUER'in Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi belirlenememiş olup, bu nedenle kıymet takdirine esas bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkemece satış suretiyle ortaklığının giderilmesine karar verilmesi nedeniyle dosya satış memurluğumuza gelmekle kıymet takdiri işlemleri yapılan yukarıda bilgileri yazılı bulunan taşınmazın kıymet takdirinin vs.7201 sayılı yasanın 29.30. ve 31. maddesi hükümlerine göre ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yukarıdaki davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

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