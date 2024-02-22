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T.C. MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Tapuda Hazine adına kayıtlı bulunan aşağıda belirtilen dosyalara ait taşınmaza ilişkin olarak; davacı vekili tarafından davalı Maliye Hazinesi aleyhine mahkememizde Kadastro tespiti öncesi nedenine dayalı Tapu İptali ve Tescil davasının esasen Türk Medeni Kanunu'nun 713/1 md gereğince taşınmazın olağanüstü zamanaşımı nedeniyle kazanımına dayandırdığı ve davacılar adına kayıt ve tescili talepli davalar açılmış olduğu, TMK 713/4 ve 5 md. uyarınca açılan işbu davalara karşı son ilân tarihinden itibaren üç ay içinde ilanda belirtilen koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, mahkememizce her bir dosyada taşınmazların tescile karar verileceği hususu ilan ve tebliğ olunur.

Taşınmaz : Manisa ili Yunusemre ilçesi Yağcılar Mahallesi 251 ada 6 parsel sayılı taşınmaz.

Davacı Ümmet PARLAYAN.



Davalı Maliye Hazinesi.

#ilangovtr Basın no ILN01989026