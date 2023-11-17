T.C. MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/421 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı dava konusu; -2023-421 esas, Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Horozköy Mahallesi 3376 parsel sayılı taşınmazın davalı Sinem Çolak,Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı 19/10/2022 tarih ve 2022/4815 karar sayılı Encümen Kararı ile yukarıda bildirilen taşınmazların imar uygulaması sonucu ilçe imar uygulamasında yolda kaldığından encümen kararı ile "Kamu Yararı Kararı" kararı ile Kamulaştırma Yararı Kararı gereğince yukarıda bilgileri belirtilen taşınmazın üzerinde bulunan binaların kamulaştırılmasına karar verilmiş, kamulaştırma işlemleri 2942 sayılı yasanın değişik 8. ve 10. maddesi gereğince yerine getirilmiş anlaşma sağlanamaması sebebi ile kamulaştırma bedel ve aidiyetine karar verilmesi için dava açılmış olup, aynı Yasanın 14.maddesinde belirlenen 30 günlük süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerin, açılacak davada husumetin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına yöneltileceği, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve aidiyetine ilişkin davanın duruşmasının 14/12/2023 günü yapılmasına karar verilmiş olup, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılacağı, 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.13/11/2023

#ilangovtr Basın no ILN01932662