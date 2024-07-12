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T.C. MANAVGAT 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. MANAVGAT 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 00:00

 

T.C.
MANAVGAT
4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2018/994Esas
KARAR NO : 2019/654 Karar

İLAN

Mahkememizin yukarıda ve karar numarası yazılı 12/04/2019 tarihli ilamı ile TCK'nun 125/1-3.a, 125/4, 43/2, 151/1, 151/1-a, 53/1maddeleri gereğince sanık SERHİİ SHEVCHENKO hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilerek, karar tebliği için sanık (Taras ve Lubof oğlu 28/11/1984 doğumlu) SERHİİ SHEVCHENKO'ya tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, İş bu ilan tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zapta geçirilecek beyan ile Manavgat Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.03/07/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02060929

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#ILN02060929#İlangovtr