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T.C. MANAVGAT 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. MANAVGAT 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 00:00

 

T.C.
MANAVGAT
4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2018/1239 Esas
KARAR NO : 2020/1188 Karar

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/11/2020 tarihli ilamı ile 109/1, 109/3-e, 53/1 maddeleri gereğince sanık Mahmut TEKEŞ hakkında Beraat verilerek, karar tebliği için müşteki (Yuri ve Alla kızı, 1988 doğumlu) ANNA TEKEŞ'e tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,
İş bu ilan tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zapta geçirilecek beyan ile Manavgat Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.02/07/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02056530

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#ILN02056530#İlangovtr