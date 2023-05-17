T.C. MANAVGAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Antalya ili Manavgat ilçesi Ulukapı mahallesinde bulunan doğusunda 206 ada 5 parsel, batısında Çeltikçi mah. 187 ada 14 parsel, güneyinde tapulama harici alan kuzeyinde tapulama harici alan ile çevrili yaklaşık 1.093 m² yüz ölçümündeki,

Antalya ili Manavgat ilçesi Ulukapı ve Çeltikçi mahallesinde bulunan kuzeyinde 206 ada 5 parsel, güneyinde 187 ada 17 parsel ve 187 ada 16 parsel, batısında tapulama harici alan, doğusunda Aşağı Işıklar mah. 149 ada 2 parsel ve tapulama harici alan ile çevrili yaklaşık 10.000 m² yüz ölçümündeki tapulama dışı bırakılan taşınmazlar ilişkin mülkiyetin davacı adına tapuya tescili talep edildiğinden, taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya mahkememiz dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacıların iddiası ispatlanmış olursa, davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur.

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