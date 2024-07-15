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T.C. MALATYA İCRA DAİRESİ 2021/26774 ESAS

T.C. MALATYA İCRA DAİRESİ 2021/26774 ESAS
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 00:00

 

T.C. 
MALATYA
İCRA DAİRESİ
2021/26774 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/26774 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Şahnahan Mahallesi, 181 Ada, 9 Parsel ve parselde kain üç katlı bina, tek katlı bina, garaj, müştemilat ve ahır.
Adresi : Şahnahan Mah. Onur 1 Sk. No:12 Yeşilyurt/MALATYA
Yüzölçümü : 4.327,33 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 4.381.961,76 TL
KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2024 - 14:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2024 - 14:59
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 14:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 14:59

09/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02060616

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#Basın No ILN02060616#İlangovtr