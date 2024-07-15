T.C.

MALATYA

İCRA DAİRESİ

2021/26774 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/26774 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Özellikleri : Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Şahnahan Mahallesi, 181 Ada, 9 Parsel ve parselde kain üç katlı bina, tek katlı bina, garaj, müştemilat ve ahır.

Adresi : Şahnahan Mah. Onur 1 Sk. No:12 Yeşilyurt/MALATYA

Yüzölçümü : 4.327,33 m2

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 4.381.961,76 TL

KDV Oranı : %20



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2024 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2024 - 14:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 14:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/10/2024 - 14:59

09/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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