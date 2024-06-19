Güncelleme Tarihi:
T.C.
MALATYA
DARENDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GAYRI MENKUL SATIŞ İHALE İLANI
|1-)
|Mülkiyeti Darende Belediyesine ait aşağıda niteliği,yeri ve miktarı belirtilen taşınmazın satışı yapılacaktır.
|2-)
|İhaleye ait şartname ve ekleri,Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 200,00-TL karşılığında temin edilebilir. Ve ücretsiz görülebilir
|3-)
|İhale, Darende Belediyesi hizmet binasında aşağıda belirtilen tarih ve saatte
|2886 Sayılı DİK nun 45.Maddesi Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır
|4-)
|İhale Pey miktarı muhammen üzerinden başlayacak ve artırımlar 1000 TL den az olmayacaktır.
|5-)
|İhale bedeli üzerinden %3 geçici ve %6 kesin teminat alınır, tedavüldeki Türk Parası ve banka teminat mektupları teminat olarak kabul edilecektir.
|6-)
|İstenilen belgeler:
(Bu Belgeler İhale gününden bir gün önce Saat: 17:00'ye kadar Emlak İstimlak veya Yazı işleri Müdürlüğüne verilecektir.Süresinde teslim etmeyenler ihayele katılamayacaktır.)
a) İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz .
b) Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz.
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi
d) Tebligat için adres beyanı ve Taahhütname (e-devletten veya Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacak)
e) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı (Belediye Veznesinden alınacak)
f) İhaleye temsilen katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeleri vermek zorundadır
g) Ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde "Ortak Girişim Beyannamesi''.
|7-)
|Satışı yapılacak Taşınmazın
|S.No
|Mahallesi
|Ada
|Parsel
|Yüzölçümü
(m2)
|Cinsi
|Muhammen Bedeli
|Geçici Teminatı
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|1
|Karaoğuz
|361
|3
|17629,59
|Tarla
|3.525.918,00
|200,00
|04.07.2024
|10:00
|2
|Irmaklı
|147
|5
|27958,84
|Tarla
|5.597.168,00
|200,00
|04.07.2024
|10:10
|3
|Karabayır
|101
|405
|9480,95
|Tarla
|2.370.237,50
|250,00
|04.07.2024
|10:20
|4
|Medişeyh
|129
|14
|2353,00
|Tarla
|352.950,00
|150,00
|04.07.2024
|10:30
|5
|Medişeyh
|114
|85
|1850,00
|Tarla
|462.500,00
|250,00
|04.07.2024
|10:40
|6
|Güdül
|108
|1
|1240,63
|Arsa
|310.157,50
|250,00
|04.07.2024
|10:50
|7
|Güdül
|130
|3
|1604,02
|Arsa
|401.005,00
|250,00
|04.07.2024
|11:00
|8
|Kurudere
|103
|3
|1543,97
|Tarla
|231.595,50
|150,00
|04.07.2024
|11:10
|9
|Kuzpınar
|111
|19
|993,95
|Arsa
|99.395,00
|100,00
|04.07.2024
|11:20
|10
|Kuzpınar
|110
|6
|812,98
|Arsa
|81.298,00
|100,00
|04.07.2024
|11:30
|11
|Günerli
|167
|13
|2853,91
|Arsa
|570.782,00
|200,00
|04.07.2024
|11:40
|12
|Günerli
|162
|1
|2924,64
|Arsa
|584.948,00
|200,00
|04.07.2024
|11:50
|13
|Günerli
|167
|35
|2465,71
|Arsa
|493.142,00
|200,00
|04.07.2024
|13:00
|14
|Günerli
|191
|397
|1611,33
|Arsa
|322.266,00
|200,00
|04.07.2024
|13:10
|15
|Günerli
|191
|294
|548,29
|Arsa
|109.658,00
|200,00
|04.07.2024
|13:20
|16
|Kölükler
|135
|11
|3488,20
|Tarla
|523.230,00
|150,00
|04.07.2024
|13:30
|13.06.2024
|Muharrem APAN
|Belediye Başkan V.
#ilangovtr Basın no ILN02049531