T.C. MALATYA DARENDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI GAYRI MENKUL SATIŞ İHALE İLANI

6-)

İstenilen belgeler:

(Bu Belgeler İhale gününden bir gün önce Saat: 17:00'ye kadar Emlak İstimlak veya Yazı işleri Müdürlüğüne verilecektir.Süresinde teslim etmeyenler ihayele katılamayacaktır.)

a) İhale dokümanı aldığına ilişkin makbuz .

b) Geçici teminat yatırdığına ilişkin makbuz.

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi

d) Tebligat için adres beyanı ve Taahhütname (e-devletten veya Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacak)

e) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı (Belediye Veznesinden alınacak)

f) İhaleye temsilen katılıyorsa yetkili olduğuna ilişkin belgeleri vermek zorundadır

g) Ortak girişim olarak ihaleye girilmesi halinde "Ortak Girişim Beyannamesi''.