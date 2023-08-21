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T.C. MALATYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. MALATYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 00:00

Sayı : 2022/168 Esas 09/08/2023

T.C. MALATYA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/168 Esas 09/08/2023
Konu : gaipliğin 2.ilanı
GAİPLİK İLANI
Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Yeşiltepe Mah/Köyü Cilt No:60, Hane No:82,BSN:13, TCkimlik No 17780533048 VAHAP İNCE'den 16/012/2016 tarihinden beri haber alınamadığı, kendisinin ölüm tehlikesi bulunduğundan bahisle, gaipliğine karar verilmesi talep edilmiştir,
Mahkememizce M.K.nun 33.maddesi gereğince duyuru yapılmasına karar verilmiştir, yukarıda ismi yazılı kişi hakkında bilgisi olanların duyuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2022/168 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN01879066

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#Basın No ILN01879066#İlangovtr