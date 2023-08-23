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T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 00:00

ESAS NO : 2022/617 Esas

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/617 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı , Tedaş Genel Müdürlüğü ileDavalı , Gülay Karaman arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Malatya ili, Yeşilyurt İlçesi Kırkpınar Mahallesi 605 nolu parsel sayılı taşınmazın TMK.'nun 713/5. maddesi uyarınca; davalı Gülay Karaman (T.C.:59767119814) adına tapuya kayıt ve tescili talep edilmiş olup;
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/617 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/08/2023

#ilangovtr Basın no ILN01879681

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#Basın No ILN01879681#İlangovtr