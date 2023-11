T.C.LÜLEBURGAZ3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/291

KARAR NO : 2023/453

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 13.06.2023 tarihli ilamı ile 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 66/1-B,43/1, 62.maddesi gereğince 1 Yıl 5 Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilen Abdullah ve Menevşe oğlu 17.12.1997 Eskişehir doğumlu, UĞUR CAN GEZGİN'in tüm aramalara ve adres araştırmalarına rağmen bulunmamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilmemiştir.

Sanık hakkında TCK'nın 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 66/1-B maddesi gereğince takdiren 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK'nın 43/1. Maddesi gereğince 1 Yıl 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK’nın 62. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 1 YIL 5 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibarende 7 günlük yasal süre içeresinde İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ NEZDİNDE İSTİNAF YOLUNA başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu sanık UĞUR CAN GEZGİN'e tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 20.11.2023

