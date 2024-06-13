T.C. LÜLEBURGAZ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

ESAS NO : 2021/800 Esas

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı , Gökhan Ekertarafından Kırklareli ili Lüleburgaz İlçesi Müsellim Köyü 59 parsel sayılıtaşınmaz üzerindeki Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında; Alınan bilirkişi raporu gereğince taşınmazın değerinin keşif tarihi olan 14/03/2024itibari ile 3.000.000,00 TL olduğunun bildirildiği görülmekle; Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi Müsellim Köyü, Cilt No:33, Hane No: 13'de nüfusa kayıtlı 4*********8 TC Kimlik numaralı DavalıZafer Arslan tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı ve 29/09/2024 günü saat: 10:20'de duruşmada hazır bulunması ihtar ve tebliğ olunur.

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