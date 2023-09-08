T.C. LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/378 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Sarıcaali Köyü

MEVKİİ : -

PARSEL NO : 1550

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.240,00 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Ziya Organik Tarım İşletmeleri A.Ş.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TCDD

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Hamitabat- Kırklareli DGKÇS

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/378 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/09/2023

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