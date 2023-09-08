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T.C. LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 00:00

ESAS NO : 2023/378 Esas

T.C. LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/378 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Sarıcaali Köyü
MEVKİİ : -
PARSEL NO : 1550
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 4.240,00 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Ziya Organik Tarım İşletmeleri A.Ş.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TCDD
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Hamitabat- Kırklareli DGKÇS
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/378 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01887413

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#Basın No ILN01887413#İlangovtr