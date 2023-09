İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



Konusu: Yıkım İhalesi

1.Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazın şartname hükümlerine göre kendi enkazından çıkacak hurda karşılığı yıkımı ve sökümü molozunun kaldırılması ve bina alanının temizlenmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’ inci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.

2.Ödeme Şekli: İhale kararının tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde ihale üzerinde kalan istekli noter sözleşmesini yapmadan önce ihale bedelini (%20 KDV ile birlikte vergi, resim, harç fon kesintisi, katkı payı vb.) Belediyemize peşin yatıracaktır.

İhale Tarihi / Günü / Saati : 12 Ekim 2023 / Perşembe / 14.00 İhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

Taşınmaz Bilgileri Muhammen Bedel

(Açık Artırma Başlangıç Bedeli)

(KDV Hariç)

(KDV %20)

(TL) Geçici Teminat

(TL) Ek Özel Teminat

(TL) Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2583 Ada 13 Parselde Kayıtlı Balık Restoran Binası (940,00 m²) 128.000,00.- 3.840,00.- 20.000,00.-



3.İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:

3.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

3.2.Gerçek Kişiler İçin;

a. Kanuni İkametgâh adresi ile Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası yazılı ihale katılım formu

b. Nüfus cüzdan sureti ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı

c. İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek ç. Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç. Noter tasdikli imza sirküleri

d. Muhammen başlangıç bedelin %3’ ü tutarındaki geçici teminatını yatırdığına dair belge

e. İlanda belirtilen 20.000,00 TL tutarındaki (teminat mektubu olması durumunda en az 1 yıl geçerlilik süresi taşıyacak olan) Ek Özel Teminatın yatırıldığına ve/veya verildiğine dair belge.

f. Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair belgesi (Şartname Bedeli: varsa vergi dâhil 500,00.-TL)

g. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri

h. En az Y3 Grubu Yıkım İşleri Müteahhitliği Yetki Belgesi sureti.

İstenilen bütün belgeler asıl veya “Aslı İdarece Görülmüştür” ibaresi taşıyacaktır.

3.3.Tüzel kişiler için:

a. Kanuni İkametgâh adresi ile Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası yazılı ihale katılım formu

b. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

c. Ticaret sicil gazetesi

ç. Noter tasdikli imza sirküleri

d. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri

e. Muhammen başlangıç bedelin %3’ ü tutarındaki geçici teminatını yatırdığına dair belge.

f. İlanda belirtilen 20.000,00 TL tutarındaki (teminat mektubu olması durumunda en az 1 yıl geçerlilik süresi taşıyacak olan) Ek Özel Teminatın yatırıldığına ve/veya verildiğine dair belge.

g.Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair belgesi (Şartname Bedeli: varsa vergi dâhil 500,00.-TL)

h. En az Y3 Grubu Yıkım İşleri Müteahhitliği Yetki Belgesi sureti.

İstenilen bütün belgeler asıl veya “Aslı İdarece Görülmüştür” ibaresi taşıyacaktır.

3.4.Ortak Girişim Olması halinde:

Aşağıda istenilen belgeler her bir girişimci için ayrı ayrı hazırlanacaktır.

a. Kanuni İkametgâh adresi ile Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası yazılı ihale katılım formu

b. Nüfus cüzdan sureti ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı

c. İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

ç. Son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirkülerinin güncel olduğuna dair noter onaylı belge

d. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri

e. Ticaret sicil gazetesi

f. Noter tasdikli imza sirküleri

g. Muhammen başlangıç bedelin %3’ ü tutarındaki geçici teminatını yatırdığına dair belge.

h. İlanda belirtilen 20.000,00 TL tutarındaki (teminat mektubu olması durumunda en az 1 yıl geçerlik süresi taşıyacak olan) Ek Özel Teminatın yatırıldığına ve/veya verildiğine dair belge.

ı. En az Y3 Grubu Yıkım İşleri Müteahhitliği Yetki Belgesi sureti

i. Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi (Şartname Bedeli: varsa vergi dâhil 500,00.-TL)

İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale günü saat 12.30’a kadar Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası 2’nci katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmeleri zorunludur.

İhaleye ait her türlü şartname mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminde (Belediye Hizmet Binası Kat:2) görülebilecektir.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

