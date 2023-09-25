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T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/466
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BİLGİLERİ : Kütahya Merkez Kırgıllı Köyü, 3101 Ada 322 Parsel, 2155,75 m2 yüzölçümlü, Tarla Vasıflı Taşınmaz
KAMULAŞTIRILACAK ALAN : 5,29 m2 mülkiyet, 1222,17 m2 irtifak hakkı
TEKLİF EDİLEN BEDEL : 3.300,10-TL
MALİK BİLGİLERİ : Meryem SÖKMEN, Salih ÇAMLI
KAMULAŞTIRANKURUM : TEDAŞ
Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2023/466 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
Duruşmanın 13/10/2023 günü saat 10:30'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.19/09/2023
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