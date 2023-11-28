T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkezİstiklal Mahallesi 435 ada, 4 parsel,

131.42 m2yüz ölçümlü Avlulu Kerpiç Ev

KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 131,42 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 303.299,63-TL

MALİK BİLGİLERİ : Tuğba YAZGI

KAMULAŞTIRAN KURUM : KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ

Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2023/598 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 09/02/2024 günü saat 11:15'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.

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