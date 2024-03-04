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T.C.
KURŞUNLU
SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/134 Esas
Davacı, SELAHATTİN KUTLUK ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaiplik kararı istenilen Mehmet ve Makbule kızı 05/10/1971 doğumlu Meral KUTLUK'dan 1988 yılından itibaren haber alınamadığından, kendisini tanıyan ve bilenlerin bilgi vermek için iş bu ilamın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2023/134 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi halde adı geçenin gaipliğine karar verileceği hususu TMK.nun 33. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.
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