T.C.

KURŞUNLU

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/134 Esas

Davacı, SELAHATTİN KUTLUK ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaiplik kararı istenilen Mehmet ve Makbule kızı 05/10/1971 doğumlu Meral KUTLUK'dan 1988 yılından itibaren haber alınamadığından, kendisini tanıyan ve bilenlerin bilgi vermek için iş bu ilamın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2023/134 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi halde adı geçenin gaipliğine karar verileceği hususu TMK.nun 33. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

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