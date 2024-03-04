×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

T.C. KURŞUNLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KURŞUNLU SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 00:00

 

T.C.
KURŞUNLU
SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/134 Esas

Davacı, SELAHATTİN KUTLUK ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaiplik kararı istenilen Mehmet ve Makbule kızı 05/10/1971 doğumlu Meral KUTLUK'dan 1988 yılından itibaren haber alınamadığından, kendisini tanıyan ve bilenlerin bilgi vermek için iş bu ilamın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2023/134 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi halde adı geçenin gaipliğine karar verileceği hususu TMK.nun 33. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01885666

Haberle ilgili daha fazlası:
#ILN01885666#İlangovtr