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T.C. KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/64 Esas

DAVALILAR : CEM KARAÇAM (GÜNERNACİ ve NAZMİYE Oğlu 15/03/1975 doğumlu 237*****976 T.C. Kimlik numaralı



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkememizce yerleşim yeri adresiniz tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Dava özeti:1- Çankırı İli, Bayramören İlçesi, Dalkoz Köyü, 102 ada 1 parsel içinde kalan 1 ada 1 parselin tapu kaydının iptali ile Orman Vasfı ile Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesi istemli davadır.



Duruşma Günü: 07/05/2024 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ile Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere Davalı Cem KARAÇAM (GÜNERNACİ ve NAZMİYE Oğlu 15/03/1975 doğumlu 237*****976 T.C. Kimlik numaralı ilanen tebliğ olunur.

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