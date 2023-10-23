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T.C.
KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/131 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çankırı İli, Kurşunlu İlçesi, Hocahasan Köyü
MEVKİİ : Kiren
PAFTA NO :
ADA NO : 111
PARSEL NO : 51
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.511,12 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : EMRULLAH AĞAOĞLU, ERAY KÜÇÜK, ERCAN KÜÇÜK, EREN CAN KÜÇÜK, HALİME KÖRİSMAİLOĞLU, NURULLAH AĞAOĞLU, SEDEF HANIM AĞAOĞLU, YUSUF AĞAOĞLU, MÜTEVEFFA GÖNÜL KÜÇÜK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/131 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN01913324