T.C.

KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/142 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çankırı İli, Kurşunlu İlçesi, Hocahasan Köyü

MEVKİİ : Kiren

PAFTA NO :

ADA NO : 122

PARSEL NO : 62

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 11.540,53 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDURRAHMAN AÇIKGÖZ, AYNUR KAYACI, EMİNE SİRKECİOĞLU, ESAT SİRKECİOĞLU, HATİCE ÇELİK, HİMMET SİRKECİOĞLU, NAZİFE KAYACI, ZÜBEYDE KAYACI, MÜTEVEFFA SAİT AÇIKGÖZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/142 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01913319