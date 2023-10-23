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T.C.
KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/142 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çankırı İli, Kurşunlu İlçesi, Hocahasan Köyü
MEVKİİ : Kiren
PAFTA NO :
ADA NO : 122
PARSEL NO : 62
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 11.540,53 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDURRAHMAN AÇIKGÖZ, AYNUR KAYACI, EMİNE SİRKECİOĞLU, ESAT SİRKECİOĞLU, HATİCE ÇELİK, HİMMET SİRKECİOĞLU, NAZİFE KAYACI, ZÜBEYDE KAYACI, MÜTEVEFFA SAİT AÇIKGÖZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/142 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN01913319