T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İNFAZ HÂKİMLİĞİ

Sayı : E.55926270-2023/355-İnfaz Hâkimliği Dosyası

İLAN

Hakimliğimizin 30/10/2023 gün, 2023/355 Esas, 2023/1074 Karar sayılı kararı ile " Açık Ceza İnfaz Kurumuna İade " kararına hükümlü REJEPOV RUSLAN hakkında Hakimliğimizce verilen kararın hükümlüye ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Hakimliğimize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/10/2023 tarihli karar ile Haıtyıvıch ve Zulhumal oğlu 01/01/1987 Türkmesinstan doğumlu REJEPOV RUSLAN (T.C. 99975185058) hakkında 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A-6(a) maddesi gereğinceAçık Ceza İnfaz Kurumuna Gönderilmesine karar verildiği, söz konusu karar hükümlü REJEPOV RUSLAN'ın adresi tespit edilemediğinden tebliğ edilmediği anlaşılmakla;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına hususu ilanen tebliğ olunur. 28/05/2024

#ilangovtr Basın no ILN02044115