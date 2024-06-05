T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İNFAZ HÂKİMLİĞİ

Sayı: E.55926270-2023/1484-İnfaz Hâkimliği Dosyası

İLAN

Hakimliğimizin 08/11/2023 gün, 2023/1484 Esas, 2023/1481 Karar sayılı kararı ile " Açık Ceza İnfaz Kurumuna İade " kararına hükümlü SOLEIMAN MIRZAEIhakkında Hakimliğimizce verilen kararın hükümlüye ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Hakimliğimize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/11/2023 tarihli karar ile Ezzatollah ve Leıla oğlu 01/01/1982 İran doğumlu Soleıman Mırzaeı (T.C. 99324192874) hakkında 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A-6(a) maddesi gereğince Açık Ceza İnfaz Kurumuna Gönderilmesine karar verildiği, söz konusu karar hükümlü Soleıman Mırzaeı'nın adresi tespit edilemediğinden tebliğ edilmediği anlaşılmakla;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına hususu ilanen tebliğ olunur. 31/05/2024

#ilangovtr Basın no ILN02044107