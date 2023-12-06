Örnek No:55*

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/12974 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/12974 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, ALTINŞEHİR Mahalle/Köy, Fabrika Mevkii, 2212 Parsel Arsa vasıflı taşınmaz.

Adresi : İstanbul İli, K. Çekmece İlçesi , Yarımburgaz Mah., 2404. Sokak Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 882 m2

İmar Durumu :Küçükçekmece İlçesi, Yarımburgaz mahallesi, 2212 parsel söz konusu parsel 6306 Sayılı yasaya göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Rezerv Alanı ilan edilmiştir.

Kıymeti : 3.087.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/02/2024 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 14:50

01/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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