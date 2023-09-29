T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.050.000,00

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Taşıt

Satışa konu 34 NF 4251 Plakalı aracın kaporta ve dış kısımları incelendiğinde dış görsel olarak model yılı itibari ile orta seviyede kondisyonlu bir araç olduğu,şasi kaporta karoser kısımlarında hali hazır mevcut halinde hasarlı ve kazalı kısımların olmadığı genel olarak da kaporta ve karoser kısımlarında model yılı itibari ile ve kullanımdan dolayı muhtelif boya aşınmaları çizikler bölgesel korozyonlar olduğu görülmüştür.Araç motor ve mekanik aksamları incelendiğinde aracın motor şanzıman mekanik aksamları ve diğer bileşenlere bakıldığında motor bütünlüğünü koruduğu gözle görülür eksiklik olmadığı yalnız kontak anahtarı olmadığında araç motoru çalıştırılarak fonksiyonel testler yapılamamıştır.Araç içi incelendiğinde araç içi bütünlüğünü koruduğu torpido ve torpido üzerinde bulunan kontrol panellerinde gözle görülür herhangi bir eksiklik olmadığı aracın 204698 km.de olduğu görülmüştür.Aracın motorunun ve yürür aksamlarının tam ve eksiksiz yerinde olduğu ve araç üzerinde görülen şasi numarasının da orijinal olduğu düşünülerekten aracın bu hali ilebir takım bakım sürecinden sonra tescili kabil olduğu ve fiyatı 1.050.000 TL (BirMilyonElliBinTL.)'dir.