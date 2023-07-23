T.C.KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2023/10101 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/10101 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 520.000,00 1 Taşıt 34bp1858 Plakalı , 2018 Model , HYUNDAI Marka , D4FBJD039813 Motor No'lu , KMHCT41UAJU440945 Şasi No ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 10:12

21/07/2023 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın no ILN01865455