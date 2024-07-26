Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2024/1627 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1627 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, 842 Ada, 58 Parsel, 11. Blok, A Giriş, 2.kat, 12 Nolu Bağımsız Bölüm nolu ''Mesken'' niteliğindeki taşınmaz. Dosya kapsamında yer alan 02/04/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre;



Taşınmazların Tapu Kaydı:

İstanbul İli, Küçükçekmece ilçesi, Halkalı Mahallesi , 842 ada 58 parselde kain, 196/479237 arsa paylı, 11. Blok, A Giriş, 2.kat, 12 bb. nolu ''61 Adet Betonarma Apartman'' Ana Taşınmaz nitelikli, Mesken bağımsız bölüm nitelikli, tam hissesi malik borçlu adına kayıtlı olduğu görülmüştür.



Taşınmazların Hali Hazır Durumu:

Kıymet takdirine konu taşınmaz İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Halkalı Mah., 842 ada 58 parselde kain, 196/479237 arsa paylı, 11. Blok, A Giriş, 2.kat, 12 bb. nolu ''61 Adet Betonarme Apartman'' Ana Taşınmaz nitelikli, Mesken bağımsız bölüm nitelikli, İdari adresi: Atakent mah. Tema İstanbul Sitesi, 243. Sokak No:6/11A Blok D:12 Küçükçekmece/İSTANBUL adresinde bulunan "61 Adet Betonarme Apartman " nitelikli taşınmazdır.



Taşınmazın bünyesinde bulunduğu, '61 Adet Betonarme Apartman' nitelikli bina 10 yıllıktır. Taşınmazın bünyesinde bulunduğu bina; bodrum kat + zemin kat + 10 normal kat olmak üzere toplam 12 katlıdır. Bina girişi kuzey cepheden zemin kattan site içerisine bağlantılı olarak projelendirilmiştir. Taşınmaz site içerisinde 12 kat şeklinde yapılmıştır. Giriş holü zemini, merdiven basamakları ve kat sahanlıkları mermer kaplanmış, merdiven kovası duvarı alçı astar üzeri plastik kaplamalı, bina giriş kapısı çelik malzemeden imal edilmiş, korkuluklar pirinç malzemeden imal edilmiş, dış cephesi dış cephe boyası ile kaplanmıştır. Mimari projesine göre ve taşınmazın yerinde yapılan incelemede ana taşınmazın, bodrum katta sığınak, hidrofer odası vb.gibi, zemin katta 4 adet daire ve Bina Girişi, 1.katta 4 adet daire, diğer her katta 4' er adet dairedir. Binada toplam 44 adet daire ve yerinde yapılan incelemede de 44 adet bağımsız bölüm bulunmuştur. Yapıda 2 adet asansör bulunmakta olup ısınma sistemi doğalgaz yakıtlı merkezi sistemli kalorifer tesisatıdır. Bölgede site içerisinde çeşitli katlarda konut nitelikli yapılaşma yaygın olup kamu hizmetlerinden tam olarak istifade edilmektedir.



Arsa üzerinde bir tane B.A.K. yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Değer tespitine konu olan mesken 11A Blok, 2.kat, 12 nolu Meskendir. Mimari Projeye göre mesken: 4 oda, 1 salon, mutfak, hol, antre, 2 balkon, çamaşır odası, 3 banyo ve wc'den müteşekkil olup meskenin oda ve salon taban alanları lamininant parke, ara ıslak (hol, antre, mutfak, banyo, wc) gibi, yerlerin taban alanları seramik mesken saten boyalı, kartonpiyerli, elektriği, suyu mevcut doğalgaz merkezi ısıtma sistemli, mutfak dolapları mobilya tezgahı ahşap, banyosu klozetli lavabolu, duşakabinli, duvarları fayans, iç doğramaları kanat ve kasaları Amerikan kapı, dış doğramaları pencere kanat ve kasaları çift cam pimapen, Mimari Projeye göre meskenin ~160,00 m2 net alanlı, ~184,00m2 brüt alanlı olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın giriş kapısı çelik, pencereleri PVC mamuldendir. Meskenin Site içerisinde, otoparklı, bahçe peyzajlı, iyi bir konumda olduğu görülmüştür. Bina, 1.sınıf Sınıf malzeme ve işçilikle inşa edilmiştir.



Adresi : Atakent Mah. Tema İstanbul Sitesi, 243. Sokak No:6/11A Blok D:12Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 160 m2

Arsa Payı : 196/479237

İmar Durumu :07.11.2010 - 14.08.2012 – 13.02.2013 - 26.07.2013 - 24.07.2018 –21.06.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Halkalı Toplu Konut Revizyon Uygulama İmar Planında, E=0.30, Özel Proje Alanında kalmaktadır. Söz konusu parselin kaldığı alanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 22.04.2021 tasdik tarihinde onaylanan Kentsel Tasarım Projesine uyulacaktır. Parsel Enerji Nakil Hattı (ENH) güzergahında ve Raylı Sistem Güzergahında kaldığından uygulama aşamasında ilgili kurumların görüşlerine uyulacaktır.

Kıymeti : 13.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2024 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 14:15

23/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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