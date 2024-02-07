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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ 2023/36563 TLMT.

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ 2023/36563 TLMT.
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 00:00

 

Örnek No:54*

T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE
İCRA DAİRESİ
2023/36563 TLMT.


TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/36563 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.000.000,001Taşıt34NS0388 Plakalı , 2015 Model , VOLKSWAGEN Marka , CCH059277 Motor No'lu , WV2ZZZ7HZFH156722 Şasi No'lu

 

Artırma Bilgileri
1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2024 - 14:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 14:55
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 14:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 14:55

 

06/02/2024 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın no ILN01979664

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#Basın No ILN01979664#İlangovtr