Örnek No:54*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2023/36563 TLMT.





TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI





Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/36563 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.000.000,00 1 Taşıt 34NS0388 Plakalı , 2015 Model , VOLKSWAGEN Marka , CCH059277 Motor No'lu , WV2ZZZ7HZFH156722 Şasi No'lu

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2024 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 14:55

06/02/2024 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın no ILN01979664