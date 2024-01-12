T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 9. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/458 Esas

Konu :

Davacı, DALYA TURKMANI ile Davalı , FİRAS AKKAD arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davası nedeniyle;

347......30 T.C. Kimlik numaralı FİRAS AKKAD -adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligata karar verilmiştir.

23/01/2024 duruşma günü, saat 10:13'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, aksi halde ve davacının takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, davacının takip etmesi halinde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığı yapmanız; duruşmaya sadece davacının gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davacının, muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01966520