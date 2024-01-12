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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 9. AİLE MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 9. AİLE MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 00:00

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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 9. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/458 Esas
Konu :
Davacı, DALYA TURKMANI ile Davalı , FİRAS AKKAD arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davası nedeniyle;
347......30 T.C. Kimlik numaralı FİRAS AKKAD -adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligata karar verilmiştir.
23/01/2024 duruşma günü, saat 10:13'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, aksi halde ve davacının takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, davacının takip etmesi halinde yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığı yapmanız; duruşmaya sadece davacının gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davacının, muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01966520

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#ILN01966520#İlangovtr