T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

Cinsel Taciz suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/03/2023 tarihli ilamı ile TCK 105/1-1.Fıkra maddesi gereğince 2.520,00 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Rovşen ve Turdgul oğlu, 1989 d.lu MURAT ROZİEV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar emri tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.04.2023

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