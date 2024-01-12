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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 00:00

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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/220 Esas 21/03/2023 Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen VEDAT YILBOĞA gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 12868390018
ADI SOYADI : VEDAT YILBOĞA
BABA ADI : RAMAZAN
ANA ADI : EMİNE
DOĞUM TARİHİ : 07/11/1986
DOĞUM YERİ : GERGER
İKAMETGAH ADRESİ : Güvercintepe Mah. Fatih Cad. No:215 İç Kapı No:1Başakşehir / İSTANBUL

 

#ilangovtr Basın no ILN01966389

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