T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/302 Esas

DAVALI İPEK ERDOĞAN' A İLANEN TEBLİGAT

Davacı ASUMAN TURAN ile Davalılar , İPEK ERDOĞAN, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI, İSTANBUL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Evlat Edinme davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde özet olarak; Müvekkilinin küçük Ebru ERDOĞAN' ın koruyucu ailesi olduğunu, tüm maddi ve manevi ihtiyaçlarını müvekkilinin karşıladığını belirterek küçük Ebru ERDOĞAN' ın evlat edinilmesine izin verilmesini ve evlat edinme için ana-baba rızasının aranmamasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalının MERNİS sisteminde ve yapılan araştırmalarda adresinin tespit edilememesi nedeni ile davalı İPEK ERDOĞAN' a ilan yolu ile tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, davalının bu ilanı gazetede ilan edildiği tarihi takip eden 15 gün sonra başlamak üzere İKİ HAFTA içerisinde istediği takdirde cevap dilekçesi ile birlikte tanık ve kanıtlarını mahkememizin yukarıda yazılı esas sayılı dosyasına bildirmeniz, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkâr etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR, duruşma günü olan 03/04/2024 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendisini bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, HMK 186. Madde gereğince tahkikat aşaması tamamlandığında sözlü yargılamaya geçileceğinin, taraflar sözlü yargılama duruşmasına gelmedikleri takdirde yokluklarında karar verileceği hususu davalı İPEK ERDOĞAN' a İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 12/01/2024

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