T.C.KÜÇÜKÇEKMECE 7. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2021/1628 Esas

KARAR NO : 2023/304

DAVALI YULIYAN ANDREEV ASENOV'AİLANEN TEBLİGAT

Davacı SÜMEYYE ASENOV ile Davalı YULIYAN ANDREEV ASENOVarasında görülen Boşanma(Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma(Çekişmeli)) davasının yapılan yargılaması sonunda mahkeme dosyası 18/04/2023 tarihinde karara çıkmış olup, davalı YULIYAN ANDREEV ASENOV'nın yapılan araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden verilen hükmün ilan yolu ile tebligat yapılmasına karar verilmiş olup;

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-DAVANIN KABULÜ ile; KIRŞEHİR İli, MUCUR İlçesi, İNAÇ Köyü/mah. Cilt 25, hane 25'de nüfusa kayıtlı, AHMET ve FİLİZ'den olma, 15/01/1999 doğumlu, 58909079344 T.C. Kimlik Numaralı davacı SÜMEYYE ASENOV ile aynı hanede nüfusa kayıtlı ANDREY YULIYONOV ve MARIYA RASHKOVA'den olma 14/04/1988 doğumlu, T.C. Kimlik Numaralı davalı YULIYAN ANDREEV ASENOV'ın T.M.K. 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Davacının yaptığı yargılama gideri olan 59,30-TL başvuru harcı, 59,30-TL peşin harç, 8,50-TL vekalet suret harcı, 3.204,61-TL posta masrafı olmak üzere toplam 3.331,71-TL'nin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

3-Bakiye 120,60-TL'nin davalıdan alınarak Hazine'ye irat kaydına,

4-A.A.Ü.T.'ne göre 9.200,00-TL vekil ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

5-Gider avansından kullanılmayan kısımların kararın kesinleşmesinden sonra yatıran taraflara talep halinde İADESİNE,

Dair, gerekçeli karara karşı ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesinde İstinaf edebileceği,tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.26/09/2023

#ilangovtr Basın no ILN01953143