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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/162 Esas 16/11/2023 Konu : Gaiplik hakkındaMahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

37555909564 T.C. Kimlik numaralı, Iğdır İli, Karakoyunlu İlçesi, Kacardoğanşalı mah/köy, 28 Cilt, 32 Hane no, 9 sırada nüfusa kayıtlı, ALİ ve SİMZER'den olma, 10.05.1959 doğumlu, 5 (Beş) yılı aşkın bir süredir gaip olduğu iddiası ile, gaiplik kararı istenilen NURALİ DÖNER'i gören, bilen, duyan varsa mahkemeye müracaat etmek üzere iş bu ilan tarihinden itibaren 2 ay içerisinde mahkememizin 2023/162 Esas sayılı dosyasına bildirilmesi, M.K.'nun 33. Maddesi gereğince ilan olunur.

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