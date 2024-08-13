T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/1004 Esas

DAVACI : EUREKO SİGORTA A.Ş.

VEKİLİ : Av. ASUDE VELİOĞLU

İLANEN TEBLİGAT YAPILAN

DAVALI : 1-ERKAN KOÇOĞLU

DİĞER DAVALILAR : 2- DENİZ BAŞHAN

3- FURKAN DOĞAN

4- GARİP ATICI

5- SOLMAZ KOÇOĞLU

Davacı vekili tarafından aleyhinize açılan davacı şirketin TTK'nın ilgili hükümlerine göre sigortalının haklarına halef olması sonucu, sigortalıya ödenen 9.990,00.-TL tutarındaki hasar bedeline ödeme tarihinden itibaren faizin de eklenmesiyle toplam 10.682,18 TL 'nin tahsili için Küçükçekmece 4. İcra Müdürlüğü'nün 2017/3781 Esas sayılı dosyası üzerinden davalılar aleyhine açılan davaya yapılan haksız itirazın iptali talebine yönelik davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce tebliğe yarar açık adresiniz tespit edilemediği için tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve ön inceleme tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 122. maddesi uyarınca iş bu davetiyenin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde varsa davaya cevaplarınız sunmanız, AKSİ TAKDİRDE DAVAYI İNKAR ETMİŞ SAYILACAĞINIZIN TESPİTİNE KARAR VERİLECEĞİ HUSUSU tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/07/2024

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