T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

30.04.2024

Sayı : E.59553166-2022/622-Ceza Dava Dosyası

Konu :

İLAN

Basit Yaralamasuçundan sanık Abdullah H E Almanssı hakkında açılan davanın yapılan yargılaması sonunda verilen kararın müştekiye ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Mahkememize ait yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19.12.2023 tarihli karar ile Hazım ve Fatena oğlu, 01.06.1991 doğumlu sanık Abdallah H E Almanssı hakkında 5237 sayılı TCK'nın 86/2 maddesigereğince 1.120,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına CMK 231/5 v.d. Maddeleri gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, söz konusu kararın müşteki, Matav ve Vidashel oğlu 1973 Bağdat doğumlu FAYSAL MATAR'ın adresi tesbit edilemediğinden tebliğ edilemediği anlaşılmakla;

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, 7 GÜN İÇİNDE Mahkememize verilmek veya Mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması yoluyla Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ kanun yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.30/04/2024

#ilangovtr Basın no ILN02029802