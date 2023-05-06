T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2020/3 Tereke 12/04/2023

MURİS : Özkan TAŞDELEN (T.C:51496161508)

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Nişanca Mahallesi/Köyü, 93 Cilt, 920 Hane Numara sırasında nüfusa kayıtlı, İbrahim ve Zahide'den olma, son ikamet adresiİnönü Mahallesi Çilek Sokak No:5 D:1 Küçükçekmece/İSTANBUL olan 05.05.2015 tarihinde vefat eden Özkan TAŞDELEN (T.C:51496161508) terekesinin en yakın yasal mirasçıları tarafından reddedilmiş olduğundan tereke tasfiye memuru Av. Utku Keleşoğlu tarafından defteri tutulan malların bedellerinin tasfiye giderlerini ancak karşılayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verilmiştir. Bu nedenle alacaklıların bu ilanın askı tarihinden itibaren bir ay içinde tasfiyenin açılış tarihi olan 10.11.2020 tarihi itibari ile muristen olan alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin 10.000,00 TL giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK.'nun 218 - 220. Maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01824416