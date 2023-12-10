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Örnek No:55*
T.C.KÜÇÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/11 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Sultan Murat Mahallesi 238 Ada 18 Parselde kayıtlı tarla nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır.
Adresi : Fevzi Çakmak Mahallesi Erdir Sokak No:7 Küçükçekmece / İSTANBUL
Yüzölçümü : 119 m2
İmar Durumu : Küçükçekmece İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 238 ada, 18 parsel sayılı taşınmaz söz konusu parsel 22/06/2005-28.03.2018-22.03.2021-26.05.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 1.29 maddesindeki hükümlere haiz Bitişik Nizam ( B-4) Konut alanında kısmen yola terki mevcuttur.
Kıymeti : 6.056.420,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2024 - 14:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 14:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 14:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 14:04
08/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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