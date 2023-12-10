Örnek No:55*

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi Sultan Murat Mahallesi 238 Ada 18 Parselde kayıtlı tarla nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Fevzi Çakmak Mahallesi Erdir Sokak No:7 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 119 m2

İmar Durumu : Küçükçekmece İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 238 ada, 18 parsel sayılı taşınmaz söz konusu parsel 22/06/2005-28.03.2018-22.03.2021-26.05.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 1.29 maddesindeki hükümlere haiz Bitişik Nizam ( B-4) Konut alanında kısmen yola terki mevcuttur.

Kıymeti : 6.056.420,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/01/2024 - 14:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/01/2024 - 14:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 14:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2024 - 14:04

08/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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